Протестировано решение 50GE для транспортных сетей 5G

Компания Huawei, организация Ethernet Alliance и участники телекоммуникационной отрасли успешно протестировали возможности взаимодействия по стандарту 50GE.

Предполагается, что технология 50GE, обеспечивающая скорость передачи данных до 50 Гбит/с, будет использоваться в транспортных сетях 5G. Базовым станциям 5G будет необходима пиковая пропускная способность на уровне 10 Гбит/с, а пропускная способность кольца доступа основной сети достигнет 26 Гбит/с. В настоящий момент порты 10GE/25GE не могут обеспечить такие показатели, а недостаток портов 100GE, которые это позволяют, — крайне высокая стоимость. Решением проблемы может стать применение 50GE.

В ходе выполненного тестирования порты 50GE использовались для комплексного взаимодействия: целью испытания стала проверка совместимости маршрутизаторов, оптических модулей и тестовых инструментов от различных поставщиков. В рамках проведённой работы анализировались пропускная способность сервиса, пересылка со скоростью линии, задержки в работе сервиса, администрирование и эксплуатация сетевой карты 50GE.

Испытания показали, что эта технология позволяет передавать пакеты разной длины на линейной скорости без потери в течение длительного времени. Установлено, что оптические модули различных поставщиков могут взаимодействовать друг с другом и обеспечивать передачу данных на расстояние до 40 км — это полностью удовлетворяет требованиям к городским сетям.

«В настоящий момент стандарт 50GE быстро развивается и вскоре будет полностью сформирован. Согласно исследованию LightCounting он продемонстрирует совокупный ежегодный рост на уровне 218 % в следующие пять лет, что позволит ему завоевать львиную долю рынка», — отмечает Huawei.