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Искусственный интеллект Microsoft прошел тест Тьюринга

Искусственный интеллект Microsoft прошел тест Тьюринга

Нейросеть, запущенная американской компанией Microsoft сумела успешно пройти тест Тьюринга.

Программе удалось перевести текст с китайского на английский так, будто бы переводился этот отрывок не искусственным интеллектом, а живым человеком. Именно это в научной среде и называют тестом Тьюринга.

Суть самого теста сводится к тому, чтобы изучить результаты работы искусственного интеллекта или нейросети. Если полученный результат отличим от работы живого человека – тест считается проваленным, а если различий нет, тест будет считаться успешно завершенным.

Длина текста составила более 2 000 предложений. Впоследствии специалисты, свободно владеющие обоими языками, сравнили полученный результат с тем текстом, который ранее был переведен профессиональным переводчиком. Так и стало понятно, что нейросеть сумела выполнить работу на высочайшем уровне, потому что отличить ее от результата человека практически невозможно.

По материалам bigmir.net
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