"Нафтогаз" заявил об увеличении цены на газ для промышленности

С 1 апреля 2018 года НАК “Нафтогаз” Украины намерен увеличить стоимость газа для промышленных потребителей на условиях предоплаты на 9,8% (на 774 грн) по сравнению с февралем – до 8,67 тыс. за 1 тыс. куб. м (с НДС). Об этом говорится в сообщении компании.

Сообщается, что указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией. Для других покупателей стоимость газа увеличится на 7,4% (на 654 грн) – до 9 тыс. 543,6 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Как известно, с 1 марта украинская компания рассчитывала возобновить закупки газа у “Газпрома”, но российская компания отказалась поставлять газ в Украину, вернув внесенный авансовый платеж около $125 млн. В марте Украина должна была получать от российского монополиста 18 млн куб. м газа в сутки.