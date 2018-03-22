В Евросоюзе пообещали бесплатный интернет для всех

Еврокомиссия объявила о запуске проекта WiFi4EU, призванного обеспечить бесплатный доступ по Wi-Fi к интернету во всему Евросоюзу.

На данный момент открыт портал WiFi4EU, на котором муниципалитеты могут зарегистрироваться для получения финансирования от Евросоюза на установку бесплатных точек доступа Wi-Fi в общественных местах. В рамках WiFi4EU тысяча населённых пунктов смогут получить по 15 тысяч евро в 2018 году.

Эти деньги власти смогут потратить на приобретение и установку беспроводного Wi-Fi-оборудования в выбранных общественных местах, таких как библиотеки, музеи, парки и скверы.

До 2020 года из бюджета Евросоюза планируется выделить 120 миллионов евро для распространения бесплатного Wi-Fi доступа в 8 тысячах населённых пунктов на территории Евросоюза, а также в Норвегии и Исландии.