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Китайцы представили самый дорогой внедорожник в мире (видео)

Китайцы представили самый дорогой внедорожник в мире (видео)

В Китае презентовали новый внедорожник — Karlmann King. Его стоимость — 1,85 миллиона долларов.

Для сравнения напомним, что самым дорогим внедорожником в мире считается Bentley Bentayga. Самая «дешевая» версия которого стоит в Украине как минимум 300-350 тысяч долларов, а самая дорогая – полмиллиона.

Но вернемся к нашему «китайцу». За что же такие деньги? В дизайне Karlmann King преобладают грани и углы – получилось что-то среднее между бэтмобилем и бомбардировщиком F-117 Stealth.

В салоне – дорогие кожа, замша, а еще много дерева и позолоты. Подсветка потолка имитирует звездное небо, как у Rolls-Royce. На втором ряду установлены два отдельных сиденья с электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем.

Комплектация включает несколько сейфов, огромную плазму, спутниковую связь и даже игровую приставку Play Station 4. За доплату внедорожник могут бронировать пластинами из стали и композитных материалов.

Под капотом Karlmann King – 6,8-литровый V10 на 360 л. с. и с крутящим моментом в 620 Н∙м. В паре с ним работает 6-ступенчатая АКПП.

По материалам autonews.ua
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