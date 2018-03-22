Бензиновая BMW «семерка» исчезнет с европейского рынка

BMW планирует в ближайшее время прекратить производство в Европе своего флагманского седана BMW 7 Series с бензиновым двигателем. Причина – не соответствие новому стандарту уровня выбросов СО2.

Новые тесты автомобилей на уровень выбросов вредных веществ Евросоюз ввел осенью прошлого года. Новые правила сертификации WLTP точнее, чем прежде, определяют расход топлива и уровень выбросов в атмосферу вредных веществ.

Чтобы автомобили соответствовали стандарту WLTP, они должны иметь специальный современный фильтр. Его установка требует дополнительных затрат. Поэтому BMW решил остановить в Европе производство седана BMW 7 Series, который оснащается бензиновым двигателем. Тут есть даже какая-то ирония, ведь дизельные двигатели, после «Дизельгейта», воспринимаются в мире как более «грязные», чем бензиновые.

Производство седана 7 Series текущего поколения с бензиновыми двигателями прекратится в августе. Его новое поколение появится в 2020 году. Во всяком случае, многие источники называют именно эту дату. А вот дизельные версии 7 Series из серийного производства не исчезнут.

Из-за этого немцы планируют закончить раньше, чем ожидалось, выпуск спортивного BMW M3, тоже оснащаемого бензиновым мотором.