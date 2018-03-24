Названа пятерка самых "прозрачных" городов Украины

Сумы, Львов, Винница, Бахмут и Мариуполь – “прозрачные” города Украины. Об этом рассказал эксперт по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егор Киян.

Во время исследования анализировали 50 крупнейших городов страны по результатам работы прошлого года. В комментарии Радио НВ Киян рассказал, на каких данных формировался рейтинг прозрачности. Для того чтобы определить “самый прозрачный” город, в муниципалитеты отправляли запросы на информацию в двух форматах.

“Первый – это запрос на публичную информацию от юридического лица. Мы оформляли запрос, писали сопроводительное письмо и добавляли к сопроводительному письму анкету, – рассказал Киян. – Для данного рейтинга анкета содержала 18 вопросов из различных сфер. И городские советы на них отвечали. Также мы направили еще один запрос – это был запрос тайного клиента, где также содержались три вопроса, – и смотрели, как оперативно, насколько быстро и вообще отвечает или не отвечает городской совет на данный вопрос”.

Учитывались принципы составления бюджета, административные, коммунальные и социальные услуги, профессиональная этика и конфликты, кадровая политика и участие граждан в жизни города.

Сумы в лидерах уже второй год подряд, но лучший показатель прозрачности составил лишь 72%. Поэтому говорить о полной открытости власти пока рано. Радио НВ поинтересовалось у городского головы Сум Александра Лысенко, что делают для повышения этой цифры. Он подчеркнул: основное направление – это изменение рассмотрения и принятия городского бюджета.