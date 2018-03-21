Увеличены госпремии для журналистов и деятелей искусства

Правительство увеличило размер государственных премий для журналистов и деятелей искусства. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 21 марта.

Таким образом, правительство поощряет журналистов, авторов, художников, переводчиков художественных и публицистических произведений, коллективы театра и кино к созданию новых оригинальных произведений.

Премия имени Вячеслава Черновола за лучшую публицистическую работу в области журналистики увеличена с 5 до 20 тысяч гривен.

Премия имени Ивана Франко в области информационной деятельности – с 2 тысяч до 10 тысяч гривен.

Премия Кабинета Министров Украины имени Леси Украини за литературно-художественные произведения для детей и юношества и Премия Кабинета Министров Украины имени Максима Рыльского увеличены до 20 тысяч гривен.