В Минздраве пообещали оставить роды бесплатными

Медицинская реформа не предусматривает введение оплаты за роды от рожениц. Государство будет покрывать 100% стоимости этих услуг.

После введения медицинской реформы наблюдение за беременностью и роды останутся в перечне бесплатных для пациента услуг. Об этом в среду, 21 марта, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Минздраве сообщили, что это предусмотрено законом О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения.

“Роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными для пациента после внедрения реформы. Государство покроет на 100% стоимость этих услуг. Медицинская реформа не предусматривает введения оплаты за роды от рожениц”, – говорится в сообщении.

В частности, в законе отмечается: “В рамках программы медицинских гарантий государство гарантирует гражданам, иностранцам, лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, и лицам, которые признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, полную оплату за счет средств Государственного бюджета Украины необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с оказанием:

1) экстренной медицинской помощи;

2) первичной медицинской помощи;

3) вторичной (специализированной) медицинской помощи;

4) третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;

5) паллиативной медицинской помощи;

6) медицинской реабилитации;

7) медицинской помощи детям до 16 лет;

8) медицинской помощи в связи с беременностью и родами”.

В Министерстве отметили, что медицинская реформа предусматривает переход на новую модель финансирования государством медицинских услуг, которые предоставляются украинцам. В частности, стационары или больницы с 2020 года начнут получать от государства оплату за предоставленные услуги конкретному пациенту.