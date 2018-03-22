В КГГА назвали сумму капремонта Набережного шоссе

Городские власти столицы утвердили рабочий проект капитального ремонта Набережного шоссе на участке от Почтовой площади до моста Метро. Об этом говорится в распоряжении КГГА на странице государственной горадминистрации в сети.

Сообщается, что длина участка, который будет ремонтироваться, составляет 2,6 км. Кроме того, запланировано озеленение 2,5 тыс. кв. м.

Стоимость ремонта должна составлять более 137 млн грн, а гарантийный срок эксплуатации объекта – не менее 10 лет.

Также уточняется, что в 2018 году районные дорожно-эксплуатационные управления Киева планируют потратить в целом на ремонт транспортной инфраструктуры более 293 млн. грн.