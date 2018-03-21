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Сигареты в Украине будут ежегодно дорожать на 20% - экономист

Сигареты в Украине будут ежегодно дорожать на 20% - экономист

После последовательного повышения акцизов на табачные изделия сигареты в Украине будут ежегодно дорожать на 20% и уже к 2025 году сравняются с ценами в Польше. Об этом заявил экономист Максим Праздников.

По его словам, в 2018 году средняя стоимость пачки сигарет с учетом актуальных акцизов составит порядка 30 гривен.

“Если предположить, что курс гривны будет таким же, то к 2024 году цена составит 90-95 грн. Цена вырастет примерно в три раза”, – убежден эксперт.

Говоря о стоимости сигарет в других странах Праздников отметил, что в Великобритании стоимость одной пачки сигарет может достигать 350-370 грн, в то время как в Польше цена составляет порядка 100 гривен. Также эксперт спрогнозировал, как подорожание сигарет повлияет на количество курящих украинцев. По его словам, при росте цен в 1,5 раза число курильщиков падает на 20-25%.

По материалам УБР
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