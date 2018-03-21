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Правительство запретило выдавать внутренние паспорта в виде книжки (инфографика)

Правительство запретило выдавать внутренние паспорта в виде книжки (инфографика)

Кабинет министров на заседании 21 марта запретил выдачу внутренних паспортов гражданина Украины в виде книжки.

Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, правительство исключило из постановления об утверждении образца бланка и порядке оформления паспорта положение, которое предусматривало возможность выдачи паспорта гражданина Украины в форме книжки до полного обеспечения территориальных подразделений Государственной миграционной службы материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта в форме ID-карты.

Справка Finance.ua

  • В Украине за 2017 год оформили 4 млн биометрических паспортов для выезда за границу. Кроме того, за прошлый год выдали 1 096 824 паспортов граждан Украины в форме карточки с бесконтактным электронным носителем.
  • ID-карта является аналогом внутреннего украинского паспорта, впрочем, по ID-карте сейчас можно посещать Турцию без заграничного паспорта.
По материалам РБК-Украина
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