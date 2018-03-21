Киев стал на шаг ближе к экспрессу в Борисполь

ПАО “Укрзализныця” получила разрешение на разработку проекта землеустройства 3,5 гектаров земли на территории Борисполя, необходимой под строительство инфраструктуры для экспресса, который будет курсировать между Железнодорожным вокзалом и Международным аэропортом “Борисполь”.

Об этом на своей странице Facebook написал и.о. главы ОАО “Укрзализныця” Евгений Кравцов.



“Благодарен Бориспольскому городскому совету за оперативное сотрудничество”, – отметил он.

По словам Кравцова, через отведенный земельный участок будет пролегать часть маршрута экспресса от действующей железной дороги перегона Георгия Кирпы – Борисполь до автомобильной трассы Киев – Харьков.

Согласно проекту, Укрзализныце должно быть передано шесть земельных участков общей площадью 13 гектаров.

Сейчас в работе продолжается первый этап – проектно-изыскательские и организационно-технические работы.

Кроме 3,2 км пути, будет построена 340-метровая однопутная железнодорожная эстакада над трассой Киев – Харьков и две остановочные платформы вблизи терминала D аэропорта Борисполь.