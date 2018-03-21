Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 526 0

Киев стал на шаг ближе к экспрессу в Борисполь

Киев стал на шаг ближе к экспрессу в Борисполь

ПАО “Укрзализныця” получила разрешение на разработку проекта землеустройства 3,5 гектаров земли на территории Борисполя, необходимой под строительство инфраструктуры для экспресса, который будет курсировать между Железнодорожным вокзалом и Международным аэропортом “Борисполь”.

Об этом на своей странице Facebook написал и.о. главы ОАО “Укрзализныця” Евгений Кравцов.

“Благодарен Бориспольскому городскому совету за оперативное сотрудничество”, – отметил он.

По словам Кравцова, через отведенный земельный участок будет пролегать часть маршрута экспресса от действующей железной дороги перегона Георгия Кирпы – Борисполь до автомобильной трассы Киев – Харьков.

Согласно проекту, Укрзализныце должно быть передано шесть земельных участков общей площадью 13 гектаров.

Сейчас в работе продолжается первый этап – проектно-изыскательские и организационно-технические работы.

Кроме 3,2 км пути, будет построена 340-метровая однопутная железнодорожная эстакада над трассой Киев – Харьков и две остановочные платформы вблизи терминала D аэропорта Борисполь.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018