Украина будет импортировать катарский газ через терминал в Польше

Украина будет импортировать природный сжиженный газ Катара через газовый терминал в польском Свиноуйсьце.
Об этом говорится на официальном сайте президента.
Президент Порошенко сообщил о “чрезвычайно важных переговорах по диверсификации источников газоснабжения”, которые состоялись в ходе его официального визита в Катар.
“Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ”, – сказал президент и сообщил, что поставки катарского природного сжиженного газа возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор.
Глава государства отметил, что переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время.
Президент также подчеркнул, что “эти источники поставок сжиженного газа создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности”.
Газовый терминал в Свиноуйсьце, предназначенный для приема танкеров со сжиженным газом, начал работу в июне 2016 года. Терминал принадлежит “Polskie LNG S.A.”, которая является дочерней компанией Gaz-System.
Как сообщалось, в июне 2017 года польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце принял первую партию американского сжиженного газа. Это первая поставка СПГ из США в Восточную Европу.