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Украина будет импортировать катарский газ через терминал в Польше

Украина будет импортировать катарский газ через терминал в Польше

Украина будет импортировать природный сжиженный газ Катара через газовый терминал в польском Свиноуйсьце.

Об этом говорится на официальном сайте президента.

Президент Порошенко сообщил о “чрезвычайно важных переговорах по диверсификации источников газоснабжения”, которые состоялись в ходе его официального визита в Катар.

“Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ”, – сказал президент и сообщил, что поставки катарского природного сжиженного газа возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор.

Глава государства отметил, что переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время.

Президент также подчеркнул, что “эти источники поставок сжиженного газа создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности”.

Газовый терминал в Свиноуйсьце, предназначенный для приема танкеров со сжиженным газом, начал работу в июне 2016 года. Терминал принадлежит “Polskie LNG S.A.”, которая является дочерней компанией Gaz-System.

Как сообщалось, в июне 2017 года польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце принял первую партию американского сжиженного газа. Это первая поставка СПГ из США в Восточную Европу.

По материалам Економічна Правда
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