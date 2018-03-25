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За последние 4 года в Украине от задержек, отмен и овербукинга рейсов в ЕС пострадали почти 27 тыс. человек

За последние 4 года в Украине от задержек, отмен и овербукинга рейсов в ЕС пострадали почти 27 тыс. человек

За последние 4 года от задержек, отмен и овербукинга рейсов, соединяющих Украину со странами Евросоюза, пострадали 26 784 человека — при этом 54% всех авиапассажиров, пострадавших от сорванных европейских рейсов, приходится на 2016 год (14 486 человек).

Об этом свидетельствую результаты исследования международного сервиса выплаты компенсаций AirHelp.

Специалисты AirHelp изучали открытые данные по отменённым и задержанным рейсам, подпадающим под действие постановления ЕС №261/2004, то есть в данном случае по рейсам из стран ЕС в Украину, выполняемым украинскими перевозчиками, и перелётам европейских авиакомпаний, в которых Украина может быть как отправным пунктом, так и пунктом прибытия.

На 2016 год также пришлось больше всего случаев отмен, задержек и овербукинга рейсов, а также возникновения проблем с багажом во время авиаперелёта: 247 из общего количества в 463 рейса.

Общая сумма компенсации, предусмотренной постановлением ЕС 261, которая полагается украинским авиапассажирам за европейские перелёты, сорванные с 2015 по 2018 гг., составляет свыше 8 млн евро (или свыше 266 млн гривен).

По материалам AirHelp
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