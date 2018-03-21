Миллионы в наследство: в Запорожье рассказали о крупных доходах

В Запорожской области житель Пологовского района задекларировал получение наследства на сумму в почти 32 миллиона гривен, пишет Сегодня.

Как сообщили в Государственной фискальной службе, с начала кампании декларирования доходов пять жителей области заявили о доходе в размере более одного миллиона гривен.

Четверо из них проживают в Запорожье и в сумме задекларировали девять миллионов полученных иностранных доходов, наследства, подарков и заработной платы.

А житель Пологовского района за получение наследства должен будет выплатить 1,6 миллиона гривен налога на доходы физлиц и 476,4 тысячи гривен военного сбора.