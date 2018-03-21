Главы ЦБ стран G20 огласили свои выводы по криптовалютам

Главы ЦБ и министры финансов стран G20 на прошедшей встрече в Буэнос-Айресе обсудили вопросы криптоактивов, сойдясь во мнении, что криптовалюты не являются валютой.

Представители G20 считают, что криптовалюты не несут стандартных функций валют, однако и не несут угроз глобальной финансовой стабильности, хотя и имеют такой потенциал. По мнению глав ЦБ и министров финансов, на текущий момент остро стоят риски, связанные с защитой прав потребителей и инвесторов при работе с криптоактивами, а также уход от налогов и отмывание доходов.

Участники встречи предложили ввести в отношении криптоактивов стандарты FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), которые предполагают борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Стоит отметить, что курс биткойна продолжает снижение и сегодня опустился ниже отметки $8 000. С начала месяца валюта потеряла около $3500, так и не закрепившись выше $10 тыс. По мнению экспертов, курс биткойна продолжает падение после того, как достиг исторического максимума в $20 089 в середине декабря 2017 года.

Падение криптовалютного рынка происходит на фоне негативных новостей — сообщениях об ужесточении связанного с криптовалютами регулирования в Китае, Южной Корее, США, Индии и других странах, громких провалах и мошенничестве в ICO, полном запрете на рекламу криптовалют и ICO в Facebook, Google и других событиях.

Ранее запрет на рекламу криптовалюты, ICO и бинарных опционов ввел Twitter, Google и Facebook в своих соцсетях Facebook, Instagram. После запрета ряд пользователей нашли способ обхода правил, изменяя написание некоторых букв в словах.