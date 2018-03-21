Из-за 1,2 кг янтаря у украинца изъяли автомобиль

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины изъяли у гражданина Украины автомобиль “Рено” польской регистрации за попытку вывоза на нем в Польшу 1,2 кг необработанного янтаря. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

“Неудачным было путешествие для нашего соотечественника в Польшу в прошлые сутки. Мужчина направлялся через пункт пропуска “Ягодин”, однако пограничники Луцкого отряда совместно с представителями таможни обнаружили в автомобиле “Рено” польской регистрации, в котором он ехал, необработанные камни янтаря”, — говорится в сообщении.



Всего в полостях панели приборов было найдено более 1,2 килограмма “солнечных камней”. В результате украинец лишился не только янтаря, но и автомобиля.