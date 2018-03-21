Холдинг Ахметова провел рефинансирование кредитов на $8 млрд через "Азовсталь"

Горно-металлургическая группа “Метинвест” провела также через ЧАО “Металлургический комбинат “Азовсталь”, входящее в группу “Метинвест”, предварительное одобрение крупных сделок на протяжении года, в частности, кредитных договоров, выпусков облигаций и других финансовых операций под получение финансирования (или рефинансирования) материнской компанией Metinvest B.V. суммарно не более чем на $8 млрд, при этом каждый отдельный договор не должен превышать $2,5 млрд.

Как сообщила компания в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующие решения приняты в ходе внеочередного собрания акционеров 19 марта текущего года.

Ранее сообщалось, что “Метинвест” провел данные одобрения на ИнГОКе 14 марта, на ЦГОКе 15 марта, на СевГОКе 16 марта.

“Метинвест” проводит на своих основных предприятиях внеочередные собрания акционеров с однотипными повестками дня, в которых значатся вопросы о предварительной даче согласия на заключение крупных сделок с целью привлечения финансирования (или рефинансирования), перевыпуск облигаций, проведения других финопераций материнской компанией Metinvest B.V. до $8 млрд.

Соответствующие внеочередные собрания были запланированы также на Авдеевском КХЗ 19 марта и на Мариупольском меткомбинате (ММК) им. Ильича 20 марта текущего года, однако пока официальных сообщений о принятых на них решениях не поступало.

Акционерам ГОКов и меткомбинатов предлагалось предварительно одобрить заключение значительных сделок на протяжении года, в частности кредитных договоров, выпусков облигаций и других финансовых операций под получение финансирования (или рефинансирования) материнской компанией Metinvest B.V. суммарно не более $8 млрд, при этом каждый отдельный договор не должен превышать $2,5 млрд.

В свою очередь, общая предельная сумма на заключение договоров на АКХЗ ограничена $6,5 млрд.