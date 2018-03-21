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Украина может заочно привлечь к ответственности авиакомпании РФ за полеты в Крым

Украина может заочно привлечь к ответственности авиакомпании РФ за полеты в Крым

В связи с невыплатой Россией штрафов за нарушение воздушного пространства при авиаперелетах в оккупированных Крым Украина намерена использовать инструмент заочного осуждения в отношении руководителей авиакомпаний РФ.

“Украина намерена арестовать активы российских авиакомпаний за полеты в Крым”. В частности, как рассказали в Госавиаслужбе, после начала процедуры заочного осуждения Госавиаслужба сможет в рамках уголовного производства обратиться в суд с гражданским иском о признании себя потерпевшей стороной и об аресте имущества руководства авиакомпаний РФ.

“При этом, согласно нормам УПК, мы можем арестовать не только имущество подозреваемых, но и имущество юридического лица, действиями которого был нанесен вред, то есть активы авиакомпаний, в том числе самолеты. То есть, предъявив подозрение, к примеру, директору авиакомпании, соответствующие органы смогут обратиться в наш суд к следственному судье, чтобы он выдал решение об аресте активов директора и авиакомпании, которое действительно в любой стране мира при соблюдении международных правовых норм”, – пояснил начальник юридического управления Госавиаслужбы Виктор Авдеев.

Получив на руки решение суда об аресте активов, Украина через Минюст или Генеральную прокуратуру сможет обратиться за международно-правовой помощью к другим странам.

По материалам РБК-Украина
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