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Национальный банк начал публикацию данных о составляющих и достаточности капитала отдельных банков

Национальный банк начал публикацию данных о составляющих и достаточности капитала отдельных банков

НБУ начал публикацию данных о составляющих и достаточности капитала отдельных банков

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк начал ежемесячную публикацию составляющих регулятивного капитала и состояния выполнения норматива его достаточности (адекватности) H2 в разрезе отдельных банков.

Обнародование этих данных предусмотрено постановлением правления НБУ №11 от 15 февраля 2018 года.

Соответствующая статистика содержится в подразделе “Показатели банковского сектора” раздела “Статистика” на сайте Национального банка.

Национальный банк обнародовал подробные данные о значении составляющих регулятивного капитала банков, а также фактическое значение норматива Н2 и составляющие, его определяющие.

Первая публикация раскрывает данные по состоянию на 1 марта 2018 года.

Информация об этих показателях также будет публиковаться банками на своих сайтах ежемесячно до 10 числа.

Решение о расширении перечня данных к публикации направлено на дальнейшее повышение прозрачности банковской системы, отвечающей интересам кредиторов, вкладчиков и других клиентов банков.

Согласно этим данным, достаточность капитала ВТБ банка, банка “Форвард” и Мегабанка по состоянию на 1 марта находилась ниже норматива.

Как сообщали Українські Новини, ранее информация о нормативах капитала банков обнародовалась только по банковской системе в целом, а информация о составляющих регулятивного капитала не раскрывалась.

По материалам xDirect
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