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НБУ утвердил правила округления суммы в чеке при наличных расчетах

НБУ утвердил правила округления суммы в чеке при наличных расчетах

Национальный банк Украины утвердил правила округления суммы наличных расчетов в чеке, которые будут действовать с 1 июля 2018 года после прекращения дополнительной чеканки в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Регулятор напомнил, что не будет изымать из обращения монеты мелких номиналов. Они и в дальнейшем будут находиться в обращении и использоваться как платежное средство. Вместе с тем, с 1 июля наличное обращение не будет пополняться указанными номиналами монет.

По данным НБУ, соответствующие нормы предусмотрены постановлением правления НБУ от 15 марта 2018 года №25 “Об оптимизации обращения монет мелких номиналов”.

Согласно постановлению, с 1 июля 2018 года, в случае отсутствия монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, предприятия торговли и сферы услуг могут проводить округления в чеке суммы расчетов наличными деньгами в сторону уменьшения при сумме от 1 до 4 копеек или в сторону увеличения – при сумме от 5 до 9 копеек. “Национальный банк Украины ожидает, что правила округления будут применяться справедливо и прозрачно для обеих сторон расчетов”, – говорится в сообщении.

При этом, округления не будут проводиться при безналичных расчетах.

По материалам СТРАНА.UA.
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