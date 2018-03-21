Без талонов и вызова врача: новый приказ Минздрава

13 марта вступил в силу Приказ Минздрава Украины №157 от 26.01.2018, которым отменяется множество форм первичной учетной документации.

Прощание с «рудиментами»

Вечером 13 марта и.о. главы Минздрава на своей странице в Facebook «попрощалась» с больничными талонами.

«Прощайте, талоны в больницах, – написала Ульяна Супрун. – И талоны на талоны. И даже маленькие талончики. Минздрав отменяет устаревшие формы первичной учетной документации».

Далее Ульяна Супрун посочувствовала врачам, медсестрам и работникам регистратуры, которые «десятилетиями заполняли вручную кипы бумаг». По мнению Супрун, все эти бумаги не имели никакой практической необходимости, но отнимали силы врачей, время ожидания пациентов и гектары леса. Однако, продолжила философствовать Супрун, в отличие от леса, который можно вырастить снова, время врачей и пациентов вернуть невозможно.

«Мы переходим на новую философию сбора статистики: должна заполняться только нужная информация, в удобном формате и месте», – обрадовала она.

«Отныне медицинские работники не обязаны заполнять, обрабатывать и хранить учетные формы, которые уже давно потеряли свою актуальность, но годами продолжали оставаться рудиментом советской бумажноориентированной системы здравоохранения, – вторит сайт Минздрава. – Так, Приказом Министерства отменены последние талоны и отчетность по диспансерному наблюдению. В то же время Минздрав начинает переход на цивилизованную модель вызовов врачей на дом и использование классификации ICPC-2 в ежедневной практике врачей».

Диспансеризации не будет

Итак, приказом Минздрава отменяются последние талоны в медицинских учреждениях – талон амбулаторного пациента (025-6/о), талон на прием к врачу (025-4/о) и талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов (025-2/о).

В числе прочего отменяется и контрольная карта диспансерного наблюдения №030/о.

«Диспансеризация – регулярный осмотр здоровых людей – не существует и не признается в цивилизованных странах мира эффективной моделью здравоохранения, – утверждает Супрун. – Кроме того, почти везде «диспансеризация» в Украине проводится на бумаге. По сути медики заполняли кипы форм, которые вообще не имели никакого смысла. Украина переходит на модель регулярных скрининговых осмотров по группам риска с середины года. Эта модель является традиционной для цивилизованных стран мира».

Надо сказать, что здесь Супрун выдает желаемое за действительное: во всем «цивилизованном мире», который она так любит приводить в пример, регулярной диагностике уделяется очень большое внимание. Люди, которые ценят свое здоровье, непременно проходят регулярное диагностику. Там популярны полные обследования, включающие в себя осмотр специалистов, основные исследования и анализы, и рассчитанные как раз на людей, не имеющих особенных жалоб на здоровье. В Европе болезнь предпочитают предупредить или диагностировать в самом начале, поскольку лечение запущенной формы любого заболевания не только значительно сложнее и дороже, но иногда и невозможно.

Обойдетесь без врача

Отменяется Книга записей вызова врача на дом (№031/о)

То есть, поясняет Супрун для тех, кто не понял с первого раза, врач теперь не обязан отчитываться о посещении пациентов, обратившихся в регистратуру. Все отчеты сводятся к 4 цифрам в день: общее количество обращений к врачу взрослых и детей, и количество посещений взрослых и детей на дому.

«Пациент и врач смогут общаться по телефону, – объясняют в Минздраве. – Время врача является ценным и ограниченным общественным ресурсом. Каждый пациент должен понимать, что, идя к нему домой, врач не помогает по меньшей мере трем другим пациентам. Пациент и врач будут принимать совместное решение о необходимости визита домой. Как показывает опыт европейских стран, возможность пообщаться со своим медработником по телефону является одной из услуг, которые наиболее ценятся пациентами».

Как это будет работать на практике – совершенно непонятно. Врач даст сотням пациентов мобильный телефон? Но тогда в сущий ад превратятся не только его рабочие, но и выходные дни. А если телефон будет городским, – это уже проблемы пациентов. Как и сколько времени в нашей стране нужно дозваниваться по «общественному» городскому телефону, каждый из нас знает не понаслышке.

Неудивительно, что эта новость вызвала наибольшую реакцию соцсетей:

«Когда гражданин звонит в регистратуру, то не ставит себе целью «обратиться», а ставит целью именно вызвать врача. А врач теперь может «не звітувати». Прокомментируете?»

«Вопрос о вызове врача важный, в первую очередь для пациента, который болеет и ждет помощи. Когда-то врачебная халатность таки вылезет, но кое-кто рискует до этого светлого часа и не дожить».

«Отмените вызовы, журналы, больных тоже отмените – пусть сами лечатся! Ваша медицинская реформа ничего хорошего не даст ни врачу, ни пациенту, ни больницам – районные будут вынуждены закрыться с такой реформой. Чтоб было как в Европе, нужно, чтобы в стране был порядок. На данный момент в Украине хаос и людей бросили на произвол судьбы».

Новинки для детей и студентов

«Минздрав признает студентов обычными людьми!». Именно так – с выдумкой – украинцам преподнесли новость об отмене формы №025-3/о «Медицинская карта студента». У всех учащихся украинских вузов теперь будет обычная амбулаторная карта.

«Напоминаем, что с запуском реформы в городах, студенты, которые там учатся, смогут выбрать любого семейного врача или терапевта по месту фактического проживания, подписать с ним декларацию и получать все услуги вместе с любыми необходимыми справками о состоянии здоровья, – поясняют в Минздраве. – Студенческие поликлиники, которые существуют сейчас, будут конкурировать за пациентов на общих условиях».

Есть новость и для родителей малышей: с 13 марта медкарта ребенка для поступления в детский сад или школу больше не нужна. Эта форма отныне является недействительной, и требовать ее от родителей не имеют права.

«Медики Украины ежегодно заполняли до миллиона медицинских карт ребенка (026/о), которые требовали для принятия в детский сад и школу, – отмечается на официальном сайте МОЗ. – Данный документ на 8 страницах А4 заполнялся от руки и хранился в школах и детских садах. Но хранение персональных медицинских данных в учебных заведениях противоречит законодательству, поскольку они не имеют лицензии на медицинскую практику. Все данные о ребенке должны храниться у врача, которого выбрали ее родители, подписав соответствующую декларацию».

Порядок осмотра детей до учебных заведений также ждут изменения, о которых в Минздраве пообещали проинформировать позднее. В планах привести состав скринингов для детей до научно обоснованного уровня и традиционного для цивилизованных стран объема. Кроме того, в будущем откроются возможности проведения осмотра семейным врачом или педиатром с привлечением специалистов при условии реальной необходимости.

«А если наш педиатр ведет 2 или 3 участка, и у него более сотни вызовов, – недоумевают подписчики Супрун. – Получается, десятки детей останутся на самолечении и самовыживании. Как это теперь будет регулироваться? В школу справки не нужны, карты с прививками – тоже, ответственности никто ни за что не несет. Семейного врача еще нет. Сначала должна заработать электронная база по стране, а потом уже можно все отменять. Или я просто паникую и чего-то не понимаю?»

Журнал амбулаторных больных

Учет пациентов должен быть адекватным и эффективным, считают в Министерстве. Поэтому вместо бумажных талонов МОЗ своим приказом ввел обновленную форму 074/о «Журнал регистрации амбулаторных пациентов». Эта форма будет стандартом учета визитов пациентов в медицинских информационных системах и будет формироваться автоматически из записей амбулаторной карты.

Правда, признают в МОЗ, на переходном этапе некомпьютеризированным медучреждениям (а таких немало – ведь Киев – это далеко не вся Украина) придется вести данную ведомость в бумажном виде. Но, успокаивают в министерстве, она гораздо меньше, чем существующие формы.

Рассказали в Минздраве и о планах. В настоящее время готовится унификация существующих форм амбулаторных карт и их согласование с процессами компьютеризации. В результате должен остаться только один вид амбулаторной карты, который будет учитывать особенности оказания медицинской помощи взрослым и детям.

Также проводится работа по переработке и существенному сокращению – до 10 раз – отчетных статистических форм.