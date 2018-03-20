НБУ должен брать на себя больше ответственности — Ворушилин

На балансе Банка “Хрещатик” было больше 2 млрд гривен пустых ценных бумаг, и регулятор этого не замечал в течении многих лет.

Об этом в эфире передачи «Фінансовий тиждень» рассказал Константин Ворушилин, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

«Когда НБУ фондирует ФГВФЛ для выплаты вкладчикам, он должен это делать под ноль процентов, поскольку в подобных случаях есть и его ошибка, – говорит Ворушилин. – Причем целый ряд ошибок сделан регулятором до Гонтаревой».

С его слов, именно поэтому НБУ должен брать на себя больше ответственности, в том числе и финансовой. Также необходимо финансировать Фонд под условные, а не под рыночные проценты.

«В прошлом году мы заплатили почти 2,5 млрд гривен только процентов Минфину и Нацбанку», – говорит он.

При этом Ворушилин отмечает, что ФГВФЛ неоднократно обращался с письмами ко всем руководителям государства.

«У нас нет реальной коммуникации с правоохранительными органами по возврату активов, залогов, имущества», – отмечает Ворушилин.

С его слов, нужен закон, который бы побуждал бывших собственников к возвращению активов в обмен на прекращение юридического преследования, в частности в международных судах.