В Украине назвали среднюю стоимость ремонта километра дороги

Средняя стоимость ремонта 1 км украинских дорог по десяти крупнейшим дорожным контрактам составляет 12,23 млн грн. Сведения о контрактах обнародованы в системе Prozorro.

Об этом рассказала директор Национального секретариата CoST Ukraine Наталья Форсюк.

«Итак, топ-10 самых больших контрактов суммарной стоимостью 7,5 млрд грн. Средняя стоимость 1 км по контрактам составляет 12,23 млн грн. При этом 8 из 10 контрактов предусматривают текущий средний ремонт и только 2 – капитальный», – отметила Форсюк.

Она напомнила, что участки после текущего среднего ремонта не сдаются в эксплуатацию, поэтому при сдаче объекта не осуществляется архитектурно-строительный контроль со стороны государства. Заказчик самостоятельно принимает работы и обеспечивает контроль качества без необходимости привлечения сторонних органов.

В то же время, по ее словам, сравнивать цену за 1 км не совсем корректно, поскольку дороги имеют разные категории и обобщать трудно. Так, отмечает Форсюк, текущий средний ремонт дороги Н-08 в Днепропетровской области стоит значительно дороже по сравнению с другими – более 28 млн грн за 1 км.

«Поэтому мы решили отбросить эту закупку как особое и посчитать среднюю стоимость ремонта 1 км дороги без учета этого договора», – отметила Форсюк.