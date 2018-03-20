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Французский банк принудительно выкупит акции банка Креди Агриколь

Французский банк принудительно выкупит акции банка Креди Агриколь

Владелец 99,9% украинского банка Креди Агриколь – французская компания Credit Agricole S.A. – намерен провести принудительный выкуп у миноритариев других ценных бумаг.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Отмечается, что Credit Agricole S.A. направила Креди Агриколь Банку информацию о намерении приобрести акции 16 марта.

Напомним, что принятый 23 марта 2017 года Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части повышения уровня корпоративного управления в АО ввел в законодательное поле страны процедуры squeeze-out и sell-out (принудительный выкуп и принудительная продажа акций).

Согласно его требованиям, после концентрации любым лицом или группой лиц, действующих совместно, контрольного или значительного контрольного пакета, миноритарии имеют право требовать от мажоритария выкупить принадлежащие им акции. В свою очередь в случае доминирующего контрольного пакета мажоритарий может потребовать обязательной продажи акций миноритариями.

Ранее с таким же предложением выступил польский PKO Bank Polski S.A., который является мажоритарным владельцем львовского Кредобанка.

Справка Finance.ua

  • Креди Агриколь Банк (ранее – Индекс-Банк) основан в 1993 году. Credit Agricole SA на 1 января 2018 владел 99,9% уставного капитала Креди Агриколь Банка.
  • Согласно данным Нацбанка Украины, Креди Агриколь Банк на 1 января 2018 года по размеру общих активов занимал 13-е место (33,3 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.
По материалам НВ
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