Межбанк: доллар к 26,30 уронили продажи СКВ ради гривны для аукциона по ОВГЗ

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 8,21 коп., на торгах вторника вырос на 13,49 коп., оказавшись на уровне 26,3011 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 20 марта с уровней предыдущего закрытия 26,40/26,44 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.05, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене – 26,32/26,35 UAH/USD.

Спустя 40 минут СКВ, продолжая снижаться, упал к 26,27/26,30 UAH/USD.

После периода относительной стабильности, с появлением около 11.04 на рынке системных игроков, доллар прекратил коррекцию, консолидировавшись на цифре 26,28/26,32, а спустя 30 минут, к 11.34 Киева, СКВ, немного просев, оказалась на уровне 26,28/26,30 UAH/USD.

Пополудни, к 12.02 «американец» по сути, не изменил свое местоположение, оказавшись на отметке 26,29/26,31 UAH/USD на фоне установившегося покоя на валютном межбанке.

Перерыв на обед около 13.06 рынок безналичного доллара встретил небольшим отскоком: 26,32/26,34 UAH/USD. Спустя 25 минут, предположительно, стараниями вернувшихся на рынок разочарованных условиями минфиновского аукциона по размещению ОВГЗ, курс СКВ, пролонгировав рост, акцентировав его в менее значимых оферах, сумел поднять цену доллара по состоянию на 14.40 до уровня 26,32/26,37 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими на пустом межбанке по сути до самого закрытия сессии.

На цифре 26,32/26,36 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.

Большинство сделок на межбанке 20 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3011 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,3100 / 26,3600

евро – 32,3192/ 32,3806

российский рубль – 0,4554/ 0,4556

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2285/ 1,2286

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке

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