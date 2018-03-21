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Украинцев могут "завалить" поддельной ювелиркой

Украинцев могут "завалить" поддельной ювелиркой

Правительство решило штрафовать ювелиров, которые плохо платят сборы в Пенсионный фонд. Для реализации их планов уже был подготовлен соответствующий законопроект.

В настоящее время пенсионный сбор должны платить субъекты предпринимательства, но рассчитывают их казенные предприятия пробирного контроля, исходя из цен на драгоценные металлы. Утверждается, что новый порядок якобы позволит пробирным предприятиям контролировать его уплату.

Глава Союза ювелиров Украины Дмитрий Выдолоб называет более жесткую политику власти в сфере контроля за уплатой налогов ничем иным как попыткой монополизировать рынок крупными игроками.

«Розничные цены уже выросли в среднем на 12% в долларе. А услуги производителей по изготовлению ювелирных изделий подорожали в среднем на 65%. Происходит захват и монополизация рынка крупными операторами, что непременно приведет к дальнейшему росту потребительских цен на ювелирную продукцию», – подчеркивают эксперты.

Все это происходит на фоне сокращения количества ювелирных компаний в Украине, а соответственно и доходов. С момента оккупации Крыма и начала АТО на рынке вместо 1180 компаний осталось 663. Главной причиной называют непомерное налогообложение.

Согласно действующему законодательству, ювелиры обязаны заплатить государству 10% от стоимости основного драгоценного металла в изделии. На данный момент процедура выглядит так – ювелир отсылает изделие в пробирную палату, а они возвращают его с клеймом и квитанцией на уплату взноса в Пенсионный фонд.

“Но факт оплаты особо, к сожалению, до сих пор никто не контролировал. Поэтому исправно платят далеко не все компании. Большинство платят сбор в полном объеме”, – уверяют ювелиры.

Также они считают, что после усиления контроля некоторые ювелиры могут пойти на использование поддельных клейм, чтобы избежать уплаты сборов в ПФ.

По материалам УБР
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