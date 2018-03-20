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Украинский суд впервые принял иск о моральной компенсации в 1 биткоин

Украинский суд впервые принял иск о моральной компенсации в 1 биткоин

По делу о причинении морального вреда размер запрошенной компенсации впервые в истории судебной системы Украины установлен в криптовалюте.

Об этом сообщает Forklog.

Бориспольский горрайонный суд Киевской области открыл производство в отношении сотрудников Службы безопасности, Генеральной прокуратуры и Госказначейства по делу о причинении морального вреда истцу Дмитрию Г. органами досудебного расследования в ходе незаконного обыска.

Размер запрошенной компенсации при этом впервые в истории судебной системы Украины установлен в криптовалюте и составляет один биткоин.

“В феврале 2018 года [гражданин] обратился в суд с указанным иском, в котором просит взыскать с Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины в свою пользу один биткоин в качестве компенсации за моральный ущерб…, причиненный в результате незаконного проведения обыска в ходе уголовного производства…”, – говорится в документе.

Пока неизвестно, возможно ли по нынешним законам получить компенсацию в криптовалюте или, если суд примет сторону истца, она будет выплачена в гривне по курсу.

По материалам Економічна Правда
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