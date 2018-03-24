Украинцы рассказали, сколько хотели бы получать ежемесячно

По результатам исследования компании “Research & Branding Group”, людям пенсионного возраста, старше 60 лет, достаточно было бы иметь 10 935 грн в месяц. Больше стремятся зарабатывать люди от 30 до 39 лет. Они назвали зарплату 16 739 грн в месяц, пишет Сегодня.

В целом социологи утверждают, что финансовые запросы мужчин заметно выше, чем женщин. В среднем они желают зарабатывать 16 068 грн и 12 877 грн, соответственно.

С 20 до 40 лет зарплатные ожидания растут, а затем – падают. Молодые люди 20-29 лет считают, что в месяц им хватило бы 15 723 грн. Больше, 16 739 грн в месяц, хотят зарабатывать украинцы 30-39 лет. 15 243 грн и 13 465 грн в месяц стремятся иметь люди в возрасте 40-49 и 50-59 лет, соответственно.

По статистике, жителям областных центров необходимы более высокие зарплаты, чем жителям небольших населенных пунктов.

Полностью довольны своим нынешним уровнем зарплат оказались 12% работающих респондентов. Всего в Украине работают 53% людей от 18 лет и старше.

По данным Укрстата, наибольшую среднюю зарплату, 11 668 грн, получают жители столицы. Наименьшую, 5 914 грн – жители Черновицкой обл.

В сфере авиационного транспорта среднемесячная зарплата за январь составила 32 879 грн. Средняя зарплата в банковской сфере – 15 192 грн. В других видах экономической деятельности средние зарплаты не достигают того уровня, который украинцы назвали достаточным для своего финансового благополучия.

Правда, по словам министра соцполитики Андрея Ревы, 60 тыс. работающих в Украине получает заработную плату от 55 тыс. грн до нескольких миллионов. Это в основном топ-менеджеры крупных компаний различных форм собственности.

В эту же категорию работников попадают представители высшей власти. В феврале зарплата министра инфраструктуры Владимира Омельяна составила 83 881 грн, министра обороны Степана Полторака – 66 560 грн, главы Минмолодежи и спорта Игоря Жданова – 65 190 грн, главы Минюста Павла Петренко – 55 049 грн.