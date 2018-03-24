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Кто на самом деле правит бал: суточный доход криптовалютных бирж

Кто на самом деле правит бал: суточный доход криптовалютных бирж

Издание Bloomberg, основываясь на данных CoinMarketCap.com, а также на информации о платежах на сайтах бирж, выяснило эти цифры.

Итак, суммарно топовая десятка криптовалютных бирж за сутки генерирует доходы в размере 3 миллионов долларов, а это значит свыше 1 миллиарда в год. Что касается суточных данных по каждой из бирж отдельно, то показатели выглядят следующим образом:

Binance ~ $3,5 млн
Upbit ~$3,5 млн
Huobi ~$2,5 млн
Bittrex ~$2,5 млн
Bithumb ~$2,0 млн
OKEx ~$1,5 млн
Bits Blockchain ~$1,0 млн
Bitfinex ~$1,0 млн
Bit-Z ~$0,5 млн
GDAX ~$0,5 млн
Bitstamp ~$0,5 млн
WEX ~$0,5 млн
Kraken ~$0,25 млн
HitBTC ~$0,25 млн

Нужно учесть, что почти невозможно узнать, какие именно комиссии взимаются с компаний, близких к биржам, и какие скидки у самых активных трейдеров. Хотя цифры и не являются точными, показатели доказывают, что виртуальные валюты создают очень даже реальные деньги.

Токийский Binance и OKEx в Гонконге обрабатывают самый большой объем торгов, равный примерно 1,7 миллиарда долларов в день. Основываясь на гонорарах в размере 0,2 процента, которые на 0,07 выше, чем у OKEx, Binance, вероятно, приносит наибольшую прибыль в день.

Huobi, Bitfinex, Upbit и Bithumb, которые также базируются в Азии, следуют в рейтинге ниже. Они обрабатывают от 600 до 1,4 млрд. долларов со средней комиссией в 0,3 процента.

Влияние Азии на торговлю криптовалютами можно объяснить концентрацией на ее территории майнинг-компаний. Другим важным фактором стоит считать население региона, которое быстро приняло новые технологии. Что еще более важно: ужесточения регулирования криптовалютной индустрии в Китае и Южной Корее привели к тому, что почти все самые крупные китайские и корейские компании открыли свои представительства в Японии, США и Европе.

Все упомянутые в списке биржи являются частной собственностью, а их время существования не превышает нескольких лет.

По материалам Altcoin.info
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