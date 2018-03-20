Межбанк: доллар уронили продажи СКВ ради гривны для аукциона по ОВГЗ

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,40/26,44 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки некоторого «сжатия» гривневой ликвидности. Об этом дало понять снижение с уровня 57 802,9 млн. грн. к отметке 56 090,4 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике есть «теоретический» риск для курса доллара на торгах валютного межбанка.

К 10.06, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно потеряли в цене, оказавшись на отметке 26,32/26,35 UAH/USD. «Начали торги со спуска в теплые долины. Учтя вторничное размещение гривневых ОВГЗ», – констатировал наш гуру.

На 10.45 спуск в «теплые долины» продолжился, котировки «американца» на межбанке опустились к цифре 26,27/26,30 UAH/USD, сопровождаясь доминированием оферов.

По состоянию на 11.02 на межбанке появились системные «солидные» игроки, тотчас выровняв рынок на фоне действующих на моменте цен: 26,28/26,32 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,4000 / 26,4400

евро – 32,5274/ 32,5740

российский рубль – 0,4556/ 0,4566

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2328/ 1,2330

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке

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