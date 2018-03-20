Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 66 0

Маршрутки в Киеве могут подорожать из-за требований к перевозчикам

Маршрутки в Киеве могут подорожать из-за требований к перевозчикам

В Киевской мэрии началась подготовка к конкурсу частных перевозчиков на 15 городских маршрутов. В КГГА уверяют, что требования к конкурсантам самые жесткие, пишет “Сегодня”.

Ограничиться только современным подвижным составом у них не получится. Бусы также должны быть оборудованы GPS-трекерами и валидаторами для единого билета, а водители — обеспечены униформой. По словам перевозчиков, все эти требования могут привести к подорожанию проезда в маршрутках.

Как в коммунальной службе перевозок, документы на участие в конкурсе, который состоится 30 марта, подали уже 10 претендентов.

Речь идет о бусах стандарта Евро 5 с электронным табло и низким полом, что важно для пассажиров с ограниченной мобильностью. Помимо этого, отдельным требованием для перевозчиков будет установка валидаторов для единого билета, который власти планируют запустить в наземном общественном транспорте этой осенью.

“Это обязательное условие для всех частных перевозчиков, у которых закончился договор, с которыми он был расторгнут или для тех, кто хочет перейти на новый маршрут. Все должны будут приобрести новое оборудование и установить его”, — заявил замглавы КГГА Дмитрий Давтян.

Таким образом городские власти хотят вывести из “тени” доходы от перевозок в частном гортранспорте, а также упростить способ оплаты для пассажиров. “Это позволит пассажирам оплатить проезд электронным билетом, карточкой с системой PayPass. У них появится единый способ оплаты в любом транспорте независимо от того, коммунальный он или частный”, — объяснил Давтян.

Что касается других новшеств, формы для водителей и GPS-трекеров, то победители конкурса должны будут внедрить их в своем парке в течение трех месяцев.

По словам директора компании-перевозчика Николая Бацана, внедрение всех этих новшеств может привести к подорожанию проезда в маршрутках, мол, приобретение и установка валидаторов, GPS-трекеров и даже приобретение форменной одежды для водителей должны окупаться.

В коммунальной службе перевозок поясняют, что стоимость проезда устанавливают перевозчики.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:КГГА
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018