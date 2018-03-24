ТОП-10 машин, покоривших мировой рынок

Несмотря на то, что производители выпускают огромное количество самых разных машин, есть среди автомобилей абсолютные рекордсмены по тиражу и популярности.

1. Ford Model T

Автомобиль, который имел всего одно поколение — выпускался с 1908 по 1927 год. Американец Ford Model T стал абсолютным рекордсменом в истории автомобильной промышленности, по числу инноваций воплощенных в машине за один раз. Настоящая легенда рынка. Точный тираж этих Ford не скажут даже в самой компании, однако по подсчетам специалистов он не ниже 15.5 млн автомобилей.

2. Volkswagen Passat

Машина пережила 7 поколений. Ее выпуск начался в 1937 году и продолжается по сей день. Изначально авто создавалось как транспортное средство для всей семьи и имело кузов хэтчбек. Знают эту машину по всему миру, и ничего удивительного в этом нет. Все потому, что на данный момент тираж Volkswagen Passat превышает 14.1 млн автомобилей.

3. Nissan Almera

Неожиданно Nissan Almera имеет невероятно большой тираж, который оценивается в 15.9 млн единиц авто. Объяснение крайне простое. Начав свою историю в 1966 году, машина уже пережила 11 поколений. В классе С это один из самых доступных седанов. Популярна машина и в самой Японии.

4. Honda Civic

Начинала Honda Civic как японский народный автомобиль. Выпуск машины начался в 1972 году и продолжается по сей день. На данный момент известно 9 поколений авто. Благодаря своим техническим качествам, машина завоевала популярность во всем мире. Всего было выпущено 17.73 млн единиц.

5. Opel Corsa

Очень молодая, но при этом очень продаваемая машина. Начала свою историю Opel Corsa в 1982 году. Смогла пройти уже через пять поколений и отличилась невероятно высоким выпуском – более 18 млн единиц авто. Такой успех представлен главным образом большим числом рынков, на которые поставляется творение Opel.

6. Ford Escort

Выпускалась машина с 1968 по 2000 год. За это время автомобиль 6 раз перевоплощался, а суммарный тираж составил более 20 млн единиц. Компактность, симпатичность и невероятная мощность сделали Ford Escort действительно очень популярной машиной на рынке.

7. Volkswagen Beetle

Легендарный «Жук» выпускался с 1938 по 2003 год. У машины было не так уж много поколений – 7. Всего компанией было спущено с конвейера 21 529 464 таких машины. Куда важнее то, что Volkswagen Beetle стал первым автомобилем в истории, тираж которого перевалил за отметку в 20 млн экземпляров. Любопытно и то, что на протяжении почти 65 лет дизайн машины так и не поменялся.

8. Volkswagen Golf

Выпускается Volkswagen Golf с 1970 года. У машины на сегодняшний день 7 поколений. Она является одной из самых продаваемых во всем мире. Компания-производитель создала более 30 млн единиц и продолжает выпускать все новые.

9. Ford F-series

Другой долгожитель рынка, который начал свою историю в 1948 году и не закончил ее по сей день. У авто 12 поколений и более 34 млн единиц сошедших с конвейера. Такой успех машине главным образом гарантирует преданная любовь самих американцев.

10. Toyota Corolla

Абсолютным рекордсменом по числу выпущенных экземпляров остается Toyota Corolla. На счету авто – 40.01 млн машин. Выпуск авто начался в 1966 году и продолжается и сегодня. За это время японские инженеры порадовали автомобилистов 11 поколениями. Не исключено, что к своему 50-летию Corolla удержит титул самого выпускаемого авто.