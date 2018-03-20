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IBM создала самый маленький в мире компьютер

IBM создала самый маленький в мире компьютер

IBM представила, по ее словам, самый маленький в мире компьютер.

По своим размерам он сопоставим с гранулой соли, при этом устройство имеет вычислительную мощность процессора x86 1990 года.

На сегодняшний день эти показатели, безусловно, невысокие. Устройство сможет «контролировать, анализировать и даже обрабатывать данные».

Стоимость его составит менее десяти центов и состоять оно будет из «нескольких сотен тысяч транзисторов».

Компьютер работает на блокчейне. Он может стать источником данных для блоков приложений, позволяя, например, отслеживать отгрузку товаров и обнаруживать недостачи и прочие проблемы.

Он сможет выполнять базовые задачи искусственного интеллекта, среди которых – сортировка данных.

Производитель не уточняет, когда именно компьютер будет отправлен в производство. В настоящее время тестируется его прототип.

По материалам Корреспондент.net
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