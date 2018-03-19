Facebook придется объяснить утечку данных 50 миллионов пользователей

Facebook начала внутреннее расследование после того как стало известно, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica сохраняла и анализировала данные примерно о 50 миллионах граждан, имеющих страницы в социальной сети.

Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщается в блоге компании, 16 марта Facebook приостановила работу с Cambridge Analytica.

В 2015 году Facebook выяснил, что профессор Кембриджского университета Александр Коган передал третьим лицам данные из приложения “This is your digital life”, которое получало данные по API Facebook.

Приложение было создано якобы для исследовательских целей и создания психологических портретов пользователей. За все время к нему подключились около 270 тысяч человек.

При этом каждый пользователь давал согласие на обработку не только своих персональных данных, указанных на Facebook, но и данных пользователей из списка друзей. В сумме Коган получил информацию из примерно 50 млн профилей.

Отмечается, что сам Коган собирал информацию легально и согласно правилам Facebook. Однако позже он передал данные третьим лицам – компаниям Eunoia Technologies и Cambridge Analytica – что уже выходило за рамки дозволенного соцсетью.

Тогда Facebook требовала удалить приложение и уничтожить всю информацию о пользователях.

Профессор и компании, к которым эта информация попала, подтвердили уничтожение данных.

Однако в марте 2018 года Facebook узнала, что не все данные были удалены. После этого Facebook сообщила о блокировании работы профилей Когана и компаний в соцсети.

После этого Cambridge Analytica сделала заявление, в котором еще раз подтвердила, избавилась от данных пользователей соцсети.