«Укрпочта» сообщила, когда выплатит «тысячу Зеленского» для 2 млн украинцев — Finance.ua

«Укрпочта» сообщила, когда выплатит «тысячу Зеленского» для 2 млн украинцев Сегодня 09:15 — Фондовый рынок

«Укрпочта» выплатит по 1 тысяче гривен так называемой «зимней поддержки» для 2 млн украинцев. Это касается тех, кто получает пенсии и социальные выплаты на почте.

Об этом сообщает пресс-служба « Укрпочты ».

«Первые выплаты будут производиться вместе с пенсиями и социальной помощью в начале декабря», — говорится в сообщении.

Выплаты будут осуществляться через почтальонов, стационарные и передвижные отделения «Укрпочты».

По данным государственной компании, единовременную помощь смогут получить около 2 млн пенсионеров и людей с инвалидностью I и II группы. Они получат 1000 гривен вместе со своими пенсиями и социальными выплатами.

Список граждан, которые будут получать помощь через «Укрпочту», формирует Министерство социальной политики. Те, кто будет включен в такой список, не смогут подать заявку через приложение «Дія».

«Прием заявок на получение помощи через „Укрпочту“ начнется в начале декабря. Компания предоставит детальные инструкции, как это сделать, в ближайшее время», — говорится в сообщении.

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