«Укрпочта» сообщила, когда выплатит «тысячу Зеленского» для 2 млн украинцев — Finance.ua
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«Укрпочта» сообщила, когда выплатит «тысячу Зеленского» для 2 млн украинцев

Фондовый рынок
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«Укрпочта» выплатит по 1 тысяче гривен так называемой «зимней поддержки» для 2 млн украинцев. Это касается тех, кто получает пенсии и социальные выплаты на почте.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».
«Первые выплаты будут производиться вместе с пенсиями и социальной помощью в начале декабря», — говорится в сообщении.
Выплаты будут осуществляться через почтальонов, стационарные и передвижные отделения «Укрпочты».
По данным государственной компании, единовременную помощь смогут получить около 2 млн пенсионеров и людей с инвалидностью I и II группы. Они получат 1000 гривен вместе со своими пенсиями и социальными выплатами.
Список граждан, которые будут получать помощь через «Укрпочту», формирует Министерство социальной политики. Те, кто будет включен в такой список, не смогут подать заявку через приложение «Дія».
«Прием заявок на получение помощи через „Укрпочту“ начнется в начале декабря. Компания предоставит детальные инструкции, как это сделать, в ближайшее время», — говорится в сообщении.
По материалам:
РБК-Україна
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