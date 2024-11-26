Эксперты назвали единственную характеристику смартфона, имеющую значение: что это — Finance.ua

Эксперты назвали единственную характеристику смартфона, имеющую значение: что это Сегодня 03:33 — Фондовый рынок

Эксперты назвали единственную характеристику смартфона, имеющую значение: что это

Быстрый процессор или 50-мегапиксельная камера не имеют значения, если телефон разрядился.

Насколько полезен телефон в любой момент, полностью зависит от того, заряжен он или нет. Об этом пишет Android Police. Быстрый процессор или 50-мегапиксельная камера не имеют значения, если аккумулятор «умер».

Когда появились подробности о будущих чипах Tensor от Google, они были сосредоточены не на вычислительной мощности, а на эффективности. Время работы батареи на телефонах Pixel не ужасное, но исторически они не очень хорошо стареют. К сожалению, этот факт является показателем более масштабного «застоя» улучшений времени работы батареи по всем направлениям. Время работы батареи смартфона кажется важнее, чем когда-либо, но его также никогда не казалось труднее изменить.

Эти проблемы не остались незамеченными. Согласно просочившейся презентации, просмотренной Android Authority, крупный план Google для своих последующих чипов Tensor заключается в улучшении температурных характеристик и времени автономной работы. Как сообщается, в презентации говорилось, что, по меньшей мере, 86% владельцев Pixel 6 и 7 продержались весь день без необходимости останавливаться и заряжать свой телефон. Это не сокрушительная статистика, но она, безусловно, плохо отражается на Google.

Новые чипы компании будут нацелены на улучшение как температурных показателей, так и срока службы батареи, а не на чистую производительность. Конечно, до выхода G6 Google должна выпустить Tensor G5 в следующем году. Этот чип, по данным Android Authority, станет первым, изготовленным с использованием 3-нм класса N3E от TSMC, того же узла, который используется для производства чипов Apple A18 Pro и M 4 . Когда Tensor G6 будет готов к производству, ожидается, что он будет использовать еще более эффективный узел.

Это примечательно по нескольким причинам. До сих пор Google полагалась на узел Samsung 4 нм для создания своих чипов Tensor, и результаты были неоднозначны по сравнению с конкурентами Snapdragon и A-series. Возможно, чем важнее, чем меньше узел, тем больше транзисторов можно разместить на чипе и тем эффективнее может быть чип. Это настраивает Tensor G5 и G6 для повышения эффективности, что может привести к повышению производительности и эффективности.

Это делает будущее более обнадеживающим, но оставляет нынешнюю перспективу несколько более туманной. Если сравнить время работы аккумулятора телефонов последних трех лет с чем-то вроде производительности камеры или новыми возможностями программного обеспечения, то то, как снимает телефон, и его программные функции намного превзошли то, как долго он работает от заряда.

Срок службы батареи может варьироваться в зависимости от того, для чего на самом деле используется телефон, но даже простое рассмотрение времени работы экрана, измеренного во время обзоров смартфонов Android Police, показывает медленный прогресс. К примеру, телефоны Google Pixel в течение многих лет получали от 5 до 7 часов работы экрана, а Pixel 9 стал первым серьезным отклонением, регулярно получая более 6 часов работы экрана во время обзорного тестирования Android Police.

Линейка Galaxy S от Samsung совершенствовалась более стабильно, но все еще не достигла тех же высот в плане камер и других программных функций.

Некоторые из этих проблем можно отнести к ограничениям химии аккумулятора, требованиям мощных чипов или нагрузки, которые 5G-модемы оказывают на телефоны. Но также кажется, что производители телефонов не были готовы пожертвовать яркими функциями из-за нескольких дополнительных часов работы от аккумулятора. Это одна из причин, по которой такие компании, как OnePlus, популяризировали быструю зарядку, а не предлагали несколько дней работы от аккумулятора — для этого не нужно отказываться от элегантного дизайна.

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Фокус По материалам:

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