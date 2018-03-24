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Киевский завод шампанских вин получил 63 млн грн чистого убытка

Киевский завод шампанских вин получил 63 млн грн чистого убытка

ПАО “Киевский завод шампанских вин “Столичный”, один из крупнейших производителей игристых вин в Украине, в 2017 году увеличил чистый убыток в 25 раз по сравнению с 2016 годом — до 63,16 млн грн.

Согласно сообщению о собрании акционеров компании 24 апреля, ее активы за прошлый год сократились на 2,4% — до 313,11 млн грн.

Нераспределенная прибыль “Столичного” по итогам года снизилась в два раза — до 60,34 млн грн, тогда как текущие обязательства возросли на 24,5% — до 215,83 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность компании сократилась на 26,3% — до 128,56 млн грн.

СПРАВКА

Киевский завод шампанских вин “Столичный” работает с 1954 года. В октябре 2007 года Henkell&SohnleinSektkellereienKG (Германия) сообщила о приобретении более 75% акций предприятия.

Согласно данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Henkell&SohnleinSektkellereienKG принадлежит 96,5% компании.

По материалам Дело
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