Нулевое декларирование: кого это коснется и сколько нужно заплатить

Петр Порошенко вновь поднял тему нулевого декларирования в Украине. “Нужно дать возможность каждому украинцу платить налоги в соответствии с законом, завести деньги в Украину, инвестировать их в нашу экономику и чувствовать себя свободным гражданином”, — заявил гарант, пишет Сегодня.

В Раде лежит сразу несколько законов о налоговой амнистии, один из них уже два года дорабатывается в комитетах.

“В работе вариант, где декларирование не касается зарегистрировавших свои активы в госреестрах и тех, у кого налички — до 1 млн грн ($38 тысяч). Но не известно, останется ли это условие в окончательном проекте”, — сказала “Сегодня” глава комитета по вопросам налоговой политики Нина Южанина.

По ее словам, остальным предлагают добровольно задекларировать “добро” и заплатить налог. Тем, чье имущество стоит до 25 млн грн ($950 тысяч), нужно будет отдать 1%, от 25 до 50 млн — 2%, 50—75 млн — 3%, 75—100 млн — 4%, от 100 млн грн — 5%. Декларанты на два года будут освобождены от других налогов на накопленное. И, главное: закон защитит от любых штрафов за сокрытие этих доходов ранее, хотя и не освободит от наказания тех, чьи деньги получены преступным путем.

Инициатор закона, нардеп Александр Кирш, указывает, что пока обсуждаются лишь рабочие версии: “Процент должен быть не маленьким, но и не большим, чтобы не отпугнуть предпринимателей. Нужно также продумать, как избежать завышенного декларирования имущества в расчете на будущее. Дескать, потом заработаем, а пока оплатим маленький налог”.

Секретарь комитета по вопросам противодействия коррупции Дмитрий Добродомов считает, что нулевое декларирование может вывести бизнес из “тени”, но не исключает, что законом воспользуются и нечестные.

“Воровавшие годами чиновники смогут не скрывать награбленное, и никто с них не спросит”, — отмечает депутат.

Экономист Виталий Кузьмин указывает на то, что налоговая амнистия — основа вывода из “тени” накопленного: “В масштабах Украины речь идет о $30—100 млрд. Но “нулевку” нельзя применять к чиновникам, которые не смогут объяснить происхождение своего состояния. Одно дело — легализация “серых” средств, совсем другое — криминала”.

Исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин отмечает, что амнистия помогла бы легализации заработков украинцев, работающих за границей. “Но после нее многие могут лишиться субсидий, не факт, что на это пойдут”, — рассуждает эксперт.