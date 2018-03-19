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Трамп хочет ввести смертную казнь для наркоторговцев

Трамп хочет ввести смертную казнь для наркоторговцев

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться смертной казни для наркоторговцев.

Об этом заявил директор совета Белого дома по внутренней политике Эндрю Бремберг.

“Министерство юстиции будет добиваться смертной казни в отношении наркоторговцев в рамках существующего законодательства”, – рассказал Бремберг.

Администрация Трампа также будет призывать конгресс облегчить применение обязательного минимального наказания для наркоторговцев.

По словам консультанта Белого дома Келлиан Конвей, Трамп в течение трех лет также намерен сократить на треть выдачу рецептов, по которым можно приобрести опиоиды.

Отметим, в октябре 2017 года Трамп объявил режим ЧС из-за тяжелой ситуации с распространением опиатов в США. Он назвал “наркотический кризис” в стране “национальным позором и человеческой трагедией”.

Трамп потребовал сократить использование подобных препаратов в медицинских целях и начать кампанию по борьбе с их употреблением.

По материалам lb.ua
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