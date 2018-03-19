Украинских адвокатов начнут наказывать за затягивание судов

Если адвокат намеренно пытается затянуть рассмотрение дела, то он может быть наказан. Запущенная три месяца назад судебная реформа позволяет суду, например, оставить без рассмотрения повторное ходатайство об отводе судьи, повторную или третью подачу заявления о возобновлении пропущенных процессуальных сроков.

«Такие заявления просто не будут рассматриваться, если суд усматривает в этом умышленное затягивание сроков рассмотрения дела. Например, если адвокат знает, что срок был пропущен без уважительных причин», — рассказал UBR.ua секретарь Пленума Верховного Суда Дмитрий Луспеник.

Что является таким злоупотреблением – детально расписано в новой редакции процессуальных кодексов (Гражданского, Хозяйственного), а также Кодексе административного судопроизводства.

Мало того, суд может оштрафовать адвоката (как представителя одной из сторон процесса) за действия, которые повлекли затягивание рассмотрение дела.

«Штраф идет в пользу государства, поскольку злоупотребление процессуальными правами нарушает порядок рассмотрения дела, установленный государством», — пояснил Луспеник.

Размер штрафа установлен в кратных величинах к прожиточному минимуму (сейчас 1762 грн). Но здесь главное не в размере наказания, а, чтобы адвокаты поняли, что в следующих судебных процессах им не удастся затягивать дело подобными методами.

«Уже есть примеры как отказа в принятии ходатайств и заявлений, так и в применении штрафов», – говорит Дмитрий Луспеник.