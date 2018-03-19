Банки поднимают планку роста

Банки планируют увеличить в текущем году выдачу беззалоговых кредитов на 40-50%, несмотря на ужесточение конкуренции с финансовыми компаниями. Банкиры считают, что их целевая аудитория отличается от клиентов финкомпаний. Не боятся они конкуренции еще и потому, что ресурсы финкомпаний дороже, а список предлагаемых клиентам услуг – меньше.

Банки намерены развить тенденцию минувшего года и увеличить в текущем году выдачу потребительских кредитов. «В 2017 году мы приросли в два раза, в 2018-м в планах прирост на 50%», – заявил председатель правления Банка Форвард Андрей Киселев в ходе круглого стола «Бум потребкредитования: не станет ли он новой проблемой для системы», организованного «Финансовым клубом».

Альфа-Банк, который является одним из лидеров сегмента кредитования населения, планирует увеличить портфель кэш-кредитов на 40%. Такие прогнозы директор департамента по развитию розничных продуктов Альфа-Банка Алексей Пузняк объяснил ожиданиями украинцев. «Если они верят, что ситуация будет улучшаться, будут потреблять больше, будут брать кредиты. Если же считают, что ситуация будет ухудшаться, начинают накапливать. Если вектор ожиданий не изменится, то в 2018 году будет рост», – пояснил он.

Параллельно усиливается конкуренция со стороны финансовых компаний. По данным Нацкомфинуслуг, за девять месяцев 2017-го они выдали населению кредитов на 17,5 млрд грн.

Но банки такой активности не боятся. «Мы очень уважительно относимся к конкуренции с их стороны. Дело в том, что банки очень зарегулированы, мы должны следить за выполнением множества нормативов, тогда как у финкомпаний таких регуляций нет. Поэтому они больше работают в творческой среде, могут предлагать технологичные решения», – говорит Андрей Киселев.

Например, активность банков ограничивает необходимость формировать резервы под будущие риски, вплоть до 100% резервирования по заемщику, у которого есть просрочка в любом другом банке. По мнению Андрея Киселева, с точки зрения регуляции финансовые компании напоминают банки 2000-х годов, когда можно было делать все.

Анатомия конкуренции

Но есть у финкомпаний и ряд сдерживающих факторов. Первый – они не могут эмитировать карты и открывать расчетные счета. «Пока у финкомпаний нет таких возможностей, они будут нуждаться в коммерческих банках. Ведь любой самый классный интерфейс нужно к чему-то привязать», – считает Андрей Киселев.

Кроме того, у финкомпаний ограничены источники финансирования. «Пока на финансовом рынке не появятся инструменты для длинного фондирования, у финкомпаний источниками средств будут либо акционеры, а это, как правило, не больше $3-5 млн, либо те же самые банковские кредиты, но объемы такого финансирования на одного заемщика (то есть на финкомпанию) ограничены», – поясняет Андрей Киселев. Кроме того, если финкомпании будут работать на заемных средствах, они будут проигрывать банкам в стоимости кредитных продуктов для населения.

Более того, банки признают: из-за жесткого регулирования они вынуждены сдерживать свои аппетиты, в результате часть рынка розничного кредитования все равно «подхватят» финкомпании. Например, еще в декабре прошлого года Нацбанк рекомендовал банкам более консервативно оценивать риски потребкредитования. «Потребительское кредитование будет оставаться в фокусе внимания НБУ, дважды в год регулятор будет оценивать состояние рынка и связанные риски. При необходимости НБУ ужесточит правила оценки кредитного риска банков по таким займам или внедрит макропруденциальные меры, чтобы ограничить рост потребительских кредитов», – заявляли в НБУ.

Всплеск активности финкомпаний может произойти уже в этом году, правда, существенными потери банков не будут. Алексей Пузняк считает, что у банков и финкомпаний разные целевые аудитории. Например, средний чек потребкредита у банков – 11 тыс. грн, а у финкомпаний – около 5 тыс. грн. «Новым клиентам мы выдаем в среднем 27 тыс. грн, 44-46 тыс. грн – существующим. Это не деньги до зарплаты. У финкомпаний мелкие чеки, но они ухитряются на них зарабатывать. Банки пока не научились этому», – говорит Алексей Пузняк.

Виктория Руденко