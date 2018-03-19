Порошенко пригласил кувейтский бизнес принять участие в приватизации в Украине. Об этом сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

“Петр Порошенко проинформировал кувейтскую сторону о возможностях ее привлечения к реализации взаимовыгодных проектов на территории Украины, в частности в сферах сельского хозяйства и энергетики, а также пригласил кувейтский бизнес к участию в процессе приватизации государственных предприятий”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, во время встречи обсуждались возможности активизации сотрудничества по перспективным направлениям в торгово-экономической, энергетической и военно-технической сферах, и отдельное внимание было уделено вопросам дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества между Украиной и Кувейтом.

Собеседники договорились провести заседание межправительственной комиссии в Киеве в 2018 году.

Стороны также поприветствовали договоренности относительно значительного упрощения визового режима между двумя странами.

Президент поблагодарил за поддержку Государством Кувейт суверенитета и территориальной целостности Украины.

Порошенко пригласил премьер-министра Кувейта посетить Украину с визитом.