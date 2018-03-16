В Минздраве подробно разъяснили процедуру подписания декларации с врачом

В апреле начинается общенациональная кампания «Выбери своего врача», во время которой украинцы должны заключить с врачом первичного звена декларацию о предоставлении медицинских услуг.
Для чего и как составлять декларацию, говорится в разъяснении Министерства здравоохранения, обнародованном на сайте ведомства.
«Декларация – это документ, который подтверждает, что пациент хочет обслуживаться именно у этого врача. Так, подписывая декларацию с конкретным врачом, вы сообщаете государству (Национальной службе здравоохранения Украины, НСЗУ), что оплата за ваше обслуживание должна быть в это медучреждение», – говорится в сообщении.
Отмечается, что декларация не является юридическим документом и не подписывается «раз и навсегда»: в любой момент пациент может заключить декларацию с другим терапевтом, педиатром или семейным врачом. В таком случае не надо отменять предыдущую декларацию – достаточно просто заключить новую декларацию с выбранным врачом, а изменения автоматически зафиксируются в системе.
Выбор врача происходит по желанию пациента, а не по месту регистрации или проживания.
Однако врач может отказать в подписании декларации, если он уже набрал максимально рекомендованное количество пациентов: семейный врач может обслуживать 1 800 пациентов, терапевт – 2 000, педиатр – 900. Эта цифра может быть несколько больше для врачей, работающих в селах. Например, если в селе проживает 2 000 человек, то все они получат возможность подписать декларацию с семейным врачом. Без медицинской помощи не останется никто. Этот вопрос будет контролировать НСЗУ.
Как разъясняет Минздрав, для подписания декларации с врачом пациенту необходимо совершить следующие шаги.
- Пациент должен обратиться в медучреждение, где работает терапевт, педиатр или семейный врач, с которым он хочет подписать декларацию. С собой нужно иметь паспорт, налоговый номер и мобильный телефон. Если человек подписывает декларацию с педиатром или семейным врачом для ребенка, то нужно взять также свидетельство о рождении ребенка.
При этом учреждение, в котором работает выбранный пациентом врач, должно быть подключено к системе «Электронное здоровье». Информацию об этом можно уточнить в регистратуре или у врача или проверить самостоятельно на сайте: https://portal.ehealth-ukraine.org/divisions.html#/.
- Данные и контактный телефон пациента внесут в систему «Электронное здоровье». Это сделает уполномоченное лицо учреждения ПТД: в разных медучреждениях это может быть или регистратор, или медсестра, или врач и др..
Декларации заключаются исключительно в электронной форме – не будет никаких бланков, форм, печатей и тому подобное. Чтобы убедиться, что декларацию подписывает реальный человек и предотвратить любые попытки мошенничества, вводится подтверждение с помощью СМС-кода, который поступает на номер мобильного телефона пациента. Если у пациента нет мобильного, для подтверждения уполномоченное лицо медучреждения сфотографирует или отсканирует оригиналы его документов, чтобы приобщить их к декларации в электронной системе.
- Уполномоченное лицо медучреждения распечатывает из системы «Электронное здоровье» экземпляр декларации для проверки.
- Если все правильно, уполномоченное лицо учреждения распечатывает из системы «Электронное здоровье» еще один экземпляр декларации. Оба экземпляра декларации должны быть идентичными и без ошибок.
- Пациент подписывает два экземпляра декларации. Один из экземпляров остается у него, другой – у медучреждения.
- Уполномоченное лицо медучреждения накладывает электронную цифровую подпись на декларацию и отправляет ее в систему «Электронное здоровье».
После заключения декларации с врачом деньги за обслуживание пациента государство (НСЗУ) будет платить учреждению, в котором работает выбранный пациентом врач. Этот процесс начнется сразу, когда медучреждение “войдет в медреформу”: автономизируется и заключит договор с НСЗУ, добавили в Минздраве.