Команда Формулы 1 будет рекламировать шлёпанцы

Британская команда Формулы 1 “Макларен” стала первым участником чемпионата мира, кто использовал обязательную с этого года систему защиты головы Halo в качестве площадки для рекламных логотипов.

В “McLaren” объявили о подписании спонсорского контракта на Гран При Австралии с компанией “Gandys” – британским производителем одежды, экипировки и аксессуаров. Логотипы компании будут размещены на защите головы Halo.

Кроме того, Gandys выпустит пляжные тапочки с логотипом команды, все средства от продажи которых пойдут благотворительному фонду “Сироты для сирот”.