Межбанк: доллар подняли «придержки» СКВ экспортерами и ожидания сохранения тренда

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 25,39 коп., на торгах пятницы потерял 8,12 коп., оказавшись на уровне 26,3539 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 16 марта с уровней предыдущего закрытия 26,28/26,32 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.13, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене – 26,26/26,30 UAH/USD.

С этого момента безналичный «американец» начало лихорадить. Поначалу он упал к 26,23/26,27, затем отскочил до 26,30/26,35 и, по состоянию на 10.32 немного успокоился на цифре 26,28/26,33 UAH/USD. После периода относительной стабильности, с появлением около 11.00 на рынке системных игроков, доллар инициировал рост, поднявшись для начала к 26,35/26,39, а спустя 8 минут, на 11.08 Киева, СКВ, ускорив рост, оказалась на уровне 26,38/26,42 UAH/USD.

К 11.30 рост был остановлен у отметки 26,37/26,41 UAH/USD долларовой интервенцией НБУ, который реализовывал СКВ 20-те «придворных» банков по 26,40 UAH/USD, не прибегая к аукциону. До полудня это удерживало цену «американца» на отметке 26,38/26,41 UAH/USD, однако, судя по всему, регулятор поскупился, и уже к 12.16 доллар, возобновив рост, оказался на уровне 26,40/26,43 UAH/USD.

Около 12.34 торговая активность упала, СКВ «передумала» расти, откатившись к 26,38/26,42, а с 13.00 рынок ушел на обеденный перерыв на фоне действовавших в то время цен 26,39/26,43 UAH/USD.

После обеда на опустевшем рынке и в отсутствии НБУ единичные покупки приподняли действующую цену доллара к 26,40/26,44, а с 15.25 до 26,41/26,45 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии. На цифре 26,41/26,45 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу. Большинство сделок на межбанке 16 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3539 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,4000 / 26,4400

евро – 32, 5248/ 32,5714

российский рубль – 0,4582/ 0,4592

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2283/ 1,2284

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке