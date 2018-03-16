Бахматюк рассказал, как будет отдавать долги при новом главе НБУ

Экс-владелец банков ВиЭйБи “ и “Финансовая инициатива” Олег Бахматюк надеется на конструктивное решение вопроса с долгами с новым главой Национального банка Украины (НБУ) Яковом Смолием.

“Мы публично обращались к НБУ в последние два года, но при Валерии Гонтаревой (теперь экс-глава НБУ) это было безрезультатно. Будем идти к новому главе. Надеемся, что найдем общую точку зрения, чтобы вернуть государству все деньги, а бизнесу дать возможность заняться делом, а не бегать по силовым структурам”, – рассказал он.

Бахматюк подчеркнул, что готов полностью погасить долг в течение примерно 10 лет. Бизнесмен добавил, что договоренности с Нацбанком о поэтапном погашении всех долгов позволят сохранить работоспособность агрохолдингов, которые генерируют около $1 млрд оборота и более 2 млрд грн налогов.

Отметим, что в свою очередь выступая в парламенте с отчетом, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева снова отнесла Бахматюка к числу экс-владельцев банков – крупнейших должников перед Нацбанком по кредитам рефинансирования.

По ее словам, сумма долга ВиЭйБи и “Финансовой инициативы” перед НБУ составляет 10,2 млрд, и по этому показателю Бахматюк является лидером.

“Гонтарева не меняет свою риторику. Но то, что она снизила приписываемую мне сумму долга с 38 млрд грн до 10 млрд грн – уже хорошо”, – ответил на это Бахматюк.

Кроме того, он добавил, что решение Верховной Рады является положительным для страны, так как снимает неопределенность с руководством центробанка, которая существовала более 10 месяцев.

Справка Finance.ua