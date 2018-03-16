Бахматюк рассказал, как будет отдавать долги при новом главе НБУ

Экс-владелец банков ВиЭйБи “ и “Финансовая инициатива” Олег Бахматюк надеется на конструктивное решение вопроса с долгами с новым главой Национального банка Украины (НБУ) Яковом Смолием.
“Мы публично обращались к НБУ в последние два года, но при Валерии Гонтаревой (теперь экс-глава НБУ) это было безрезультатно. Будем идти к новому главе. Надеемся, что найдем общую точку зрения, чтобы вернуть государству все деньги, а бизнесу дать возможность заняться делом, а не бегать по силовым структурам”, – рассказал он.
Бахматюк подчеркнул, что готов полностью погасить долг в течение примерно 10 лет. Бизнесмен добавил, что договоренности с Нацбанком о поэтапном погашении всех долгов позволят сохранить работоспособность агрохолдингов, которые генерируют около $1 млрд оборота и более 2 млрд грн налогов.
Отметим, что в свою очередь выступая в парламенте с отчетом, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева снова отнесла Бахматюка к числу экс-владельцев банков – крупнейших должников перед Нацбанком по кредитам рефинансирования.
По ее словам, сумма долга ВиЭйБи и “Финансовой инициативы” перед НБУ составляет 10,2 млрд, и по этому показателю Бахматюк является лидером.
“Гонтарева не меняет свою риторику. Но то, что она снизила приписываемую мне сумму долга с 38 млрд грн до 10 млрд грн – уже хорошо”, – ответил на это Бахматюк.
Кроме того, он добавил, что решение Верховной Рады является положительным для страны, так как снимает неопределенность с руководством центробанка, которая существовала более 10 месяцев.
Справка Finance.ua
- 20 марта 2015 года НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк, владельцем которого был Бахматюк, а в июне 2015 года признал неплатежеспособным также принадлежащий ему банк “Финансовая инициатива”. Затем Нацбанк подал на Бахматюка в суд пять исков о взыскании задолженности по персональному договору поручительства по обязательствам этих кредитных учреждений, суммарно задолжавших НБУ по рефинансированию 10,9 млрд грн.