Гонтарева пост сдала, а Смолий - принял

Валерия Гонтарева выполнила свою «миссию» и окончательно ушла из Нацбанка, а Яков Смолий получил от парламента семилетний мандат доверия на продолжение реформирования банковского рынка. Пост главы НБУ был в подвешенном состоянии почти год, и только давление МВФ и договоренности президента и депутатов помогли решить кадровую проблему. Сюрпризов банкиры не ждут: Смолий будет идти в фарватере политики Гонтаревой.

Обещанного 10 месяцев ждут

Сегодня Яков Смолий смог избавиться от приставки «и.о.» рядом с должностью главы Нацбанка. За назначение 57-летнего банкира, первого заместителя главы НБУ новым руководителем центробанка проголосовали 247 депутатов.

Парламент на ближайшие семь лет узаконил статус, который последний год был у Смолия де-факто. Десять месяцев он руководил Национальным банком в статусе и.о. главы, поскольку Валерия Гонтарева публично подала в отставку. Она возглавляла Нацбанк в течение трех лет – с июня 2014 года, но в какой-то момент решила, что ее «миссия выполнена», поэтому оставила рабочий кабинет. Сначала она с 11 мая 2017 г. ушла в оплачиваемый отпуск, но поскольку президент Петр Порошенко так и не внес в парламент представление на ее увольнение, ей пришлось в конце лета уйти в бессрочный отпуск за свой счет.

Перед тем как публично подать в отставку, она подала президенту Петру Порошенко список из нескольких кандидатур. В течение года источники FinClub называли разное количество кандидатов – от двух до четырех. Основными были Яков Смолий и председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук. «Сначала в общении с международными партнерами Гонтарева протежировала Владимира Лавренчука в качестве своего преемника. Не против был также президент. Но за Лавренчука не было голосов в парламенте. Позже на Банковой решили остановиться на кандидатуре Смолия как на компромиссном варианте для всех», – заявил один из собеседников FinClub.

Окончательно Порошенко согласился с кандидатурой Смолия осенью, когда увидел его поддержку со стороны международных кредиторов Украины и послов стран-партнеров. В октябре Смолий представлял НБУ на ежегодном собрании МВФ и группы Всемирного банка. По информации FinClub, после возвращения из Вашингтона состоялась встреча Смолия и главы государства, в ходе которой он получил предложение возглавить Национальный банк. К увольнению уже давно была готова Гонтарева, поскольку еще в сентябре вернулась в Киев после летнего отпуска.

Однако кадровые решения затягивались. Голосование по Гонтаревой и Смолию запланировали на конец года, но в последний момент все сорвалось. Гонтарева позже объясняла это тем, что не было голосов за назначение нового главы, тогда как ее отставку жаждали все и нажать «за» ее увольнение готовы были более 300 депутатов. Так в действительности и произошло. «Вы же понимаете, не проблема в том, чтобы уволить Гонтареву. Голосов за мое увольнение будет очень много. Проблема, как всегда, – собрать коалицию и назначить нового главу», – заявляла она.

Попытка провести кадровый вопрос через парламент в декабре не удалась из-за кадровых аппетитов фракции «Народного фронта». Политическая сила Арсения Яценюка хотела для себя минимум двух заместителей в правлении НБУ. По словам собеседников FinClub, амбиции «фронтовиков» тогда остановил звонок «из-за океана».

Попытка не наказуема

После новогодних праздников для утверждения главы НБУ подтянулась «тяжелая артиллерия» в лице международных партнеров, в первую очередь МВФ. «В Вашингтоне все это время не понимали, как можно столько времени тянуть с формальным утверждением Смолия», – говорит источник FinClub. Чтобы задобрить кредитора, Порошенко накануне поездки в Давос внес в Раду представление об увольнении Гонтаревой и назначении Смолия. На следующий день, 19 января, в парламент поехала Гонтарева, но никто даже не планировал рассматривать кадровый вопрос.

В ходе встречи с Порошенко директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард одобрила внесение в Раду кандидатуры независимого и постоянного руководителя НБУ. Слово «независимый» использовалось в коммуникации не случайно, поскольку независимость центробанка от центров политического влияния является остро необходимой для проведения профессиональной и сбалансированной финансовой политики. В МВФ подчеркивали, что парламент во время голосования за Смолия не должен выдвигать ему каких-либо политических условий и кадровых требований нового состава правления. О публичной поддержке кандидатуры Смолия заявляли и в Европейском банке реконструкции и развития, и во Всемирном банке.

Третья попытка назначить Смолия была сделана 1 марта. Для этого в течение февраля он провел консультации с несколькими фракциями, но депутаты были настроены скептически. О нежелании голосовать за него заявили «Радикальная партия Олега Ляшко», «Батькивщина», «Оппозиционный блок», скепсис выражала «Самопомощь». Свою безоговорочную поддержку высказала только президентская фракция – «Блок Петра Порошенко». Поддержка второго участника коалиции – фракции «Народного фронта» – была возможной только после удовлетворения их требований.

По словам представителя этой фракции, в обмен на голоса в поддержку Смолия их политическая сила хотела два «кресла» в правлении Нацбанка. И хотя лидер фракции Максим Бурбак публично опроверг торги за Смолия, проблема голосования сохранялась. В ходе встречи «фронтовиков» со Смолием 27 февраля поднимался вопрос увольнения заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой, заявлял депутат Максим Поляков. По словам другого участника встречи, на кадровые компромиссы с депутатами Смолий не шел.

Ситуация изменилась, и в политических торгах за результативное голосование по Смолию стали фигурировать иные требования. «Народный фронт» решил голосовать за Смолия только при условии утверждения их кандидата Людмилы Денисовой новым омбудсменом. Однако по состоянию на 1 марта стало понятно, что кадровый аппетит проснулся и в БПП, часть фракции которого ориентируется на мэра Киева Виталия Кличко. По информации источника в партии, «ударовцы» готовы были дать голоса за Смолия только при условии назначения депутата их группы Валерия Пацкана председателем Счетной палаты.

«Миссия выполнена»

До последнего не было гарантий, что голосование состоится даже 15 марта. Депутат от БПП Мустафа Найем говорил, что переговоры шли уже не о том, за кого голосовать, а в какой последовательности. Члены коалиции не доверяли друг другу. В четверг утром и.о. председателя парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко (БПП) сказал FinClub, что все формальности удалось уладить. «Сначала голосуем за Смолия, а после 16:00 – другие кадровые вопросы», – заявил он.

Прежде всего депутаты заслушали отчет Гонтаревой. В отличие от предыдущих ее выступлений, ей не мешали и не забрасывали фиктивными долларами. Выйдя за трибуну, она заявила, что ее миссия в НБУ выполнена. Она уверяла депутатов, что за три года обеспечила макрофинансовую стабильность, очистила систему от неплатежеспособных банков и провела полную трансформацию НБУ. В целом ее доклад повторял тезисы, которыми она весной 2017 года объясняла свое желание покинуть НБУ.

Из наиболее ярких моментов стоит отметить ее акценты на персонализации выявленных и пока не до конца решенных проблем в банковской системе. Сильно «досталось» экс-совладельцам ПриватБанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. «В начале этого года международная компания Kroll, которая проводила форенсик-аудит ПриватБанка, подтвердила и задокументировала крупнейшую финансовую аферу XXI века. Это были масштабные скоординированные мошеннические действия акционеров и менеджмента банка, нанесшие ущерб государству минимум на $5,5 млрд», – заявила глава НБУ.

Названы также имена крупнейших должников по рефинансированию НБУ. «Олег Бахматюк 10,2 млрд грн, Дмитрий Фирташ – 9,8 млрд грн, Николай Лагун – 8 млрд грн, Константин Жеваго – 6,3 млрд грн, депутат Леонид Климов – 3,4 млрд грн, остальные – 7,5 млрд грн», – сообщила она депутатам.

«342 голоса за, решение принято. Гонтарева уходит с поста главы НБУ», – подытожил спикер Андрей Парубий. За ее отставку голосовали все политические силы.

Назначение Смолия прошло без сюрпризов. Он выступил со своей программой, подчеркнув, что «самое главное – это то, что Национальный банк должен и дальше оставаться независимым от политических течений». «Политическая независимость позволит НБУ эффективно выполнять свой мандат – обеспечивать ценовую и финансовую стабильность», – заявил он.

Яков Смолий назвал шесть основных целей на посту главы НБУ: низкая инфляция на уровне 5%, перевод банковской системы на европейские стандарты, возобновление кредитования, эффективное регулирование небанковского сектора, валютная либерализация и финансовая инклюзия (доступность и безопасность банковских услуг). Это выступление зажгло сердца депутатов не так ярко, как отставка Гонтаревой. Его назначение поддержали только 247 депутатов. Две фракции коалиции дали 197 голосов при необходимом минимуме в 226. Остальные голоса обеспечила группа «Воля народа», внефракционные депутаты и ряд депутатов «Взаимопомощи» и «Возрождения».

Пожелания Смолию

Смолий стал десятым главой Национального банка в истории независимой Украины. Опрошенные банкиры и участники рынка приветствуют его назначение главой НБУ. И дело не в сухой формальности или страхе перед санкциями за критику – банкирам действительно нравится Яков Смолий как руководитель Нацбанка. По их мнению, это позволит улучшить общение Украины с международными партнерами. «Банковская система ждет назначения нового главы Национального банка. Это должно облегчить диалог Украины с международными финансовыми организациями, а также будет способствовать сохранению макрофинансовой стабильности», – говорил перед голосованием председатель Совета Независимой ассоциации банков (НАБУ), старший советник Альфа-Банка, председатель наблюдательного совета Укрсоцбанка Роман Шпек.

Одной из сильных сторон Смолия банкиры называют большой опыт в банковском секторе и наличие конструктивного диалога с политиками. «Смолий – это самостоятельная фигура, и мы видим, что ему небезразлична ситуация в банковском секторе. Это доказано на примере упрощения графика докапитализации банков. Думаю, что он комфортный с точки зрения политиков, он спокоен, уравновешен, неэмоционален. Также он комфортный с точки зрения банкиров. Не знаю ни одного банкира, который бы волновался из-за его назначения», – отметил председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов.

От Смолия банкиры хотят в первую очередь сохранения независимости центрального банка от внешнего негативного воздействия. «Очень важно, чтобы на пути цивилизованной политики НБУ не возникали всевозможные политические спекуляции, которые подрывают доверие к регулятору, что приводит к негативным последствиям для всей банковской системы. Поэтому основная задача нового руководителя НБУ – отстаивать и сохранять независимость Нацбанка от политики и завершить реформу банковского надзора», – говорит председатель правления ОТП Банка Тамаш Хак-Ковач.

При этом мало кто из участников рынка ожидает изменений в политике НБУ при новом руководителе. «Смолий поддерживал некоторую преемственность в политике Гонтаревой, но его лучше воспринимали политики, в частности члены коалиции. С мая я не слышал ни одной конструктивной критики в его адрес. Думаю, что каких-то кардинальных изменений в НБУ не будет, потому что мы проводим свою политику с оглядкой на западных кредиторов. Изменения могут быть косметическими», – считает член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

Среди основных направлений работы многие выделяет в первую очередь монетарную и валютную политику. «НБУ должен сосредоточиться на сдерживании инфляции, проведении либерализации валютного рынка, «проталкивании» критически важных для развития финрынка законопроектов в парламенте, как, например, защита прав кредиторов, и на сохранении макростабильности в условиях предстоящих выборов», – уверен исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Важным также остается решение вопроса кредитных портфелей банков и возобновление кредитования. «Расчистка банковской системы в результате глубинного кризиса завершена. Теперь для восстановления активного кредитования экономики, а не только граждан нам нужно решить проблему качества кредитных портфелей банков. Да, это не новая проблема, но следующий логический шаг после расчистки системы. Это именно то, чем НБУ преимущественно заниматься на следующем этапе. Также у нас появились новые технологии, Финтех, криптовалюта. Надо реагировать и на эти вызовы», – призывает Роман Шпек.

Еще одна проблема, которую придется решать новому главе НБУ, – это непроведенный сплит Нацкомфинуслуг, ведь парламент не хотел «усиливать власть Гонтаревой» за счет новых рынков – от страховых и финансовых компаний до кредитных союзов и ломбардов. «Мы за то, чтобы не допустить использования финансовой системы для перекачки денег из маленького среднего класса в карманы «образованных и опытных». Смолий является тем человеком, который поддерживает проведение сплита», – говорит генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова.

То, что «команда Смолия» и «команда Гонтаревой» – это одно и то же, подчеркнул Петр Порошенко. Вечером, представляя в НБУ нового председателя, он публично разорвал свой доклад, в котором говорилось о том, что «он должен поблагодарить старую команду и поздравить новую команду»: «Я уверен, что это глупость. У нас нет ни старой, ни новой, очень профессиональная, очень амбициозная, смелая, очень патриотическая и проукраинская команда главного регулятора страны – Нацбанка».

Пальчевский Иван