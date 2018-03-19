Fitch ожидает усиления роста мировой экономики

Темпы роста мировой экономики будут оставаться выше 3% до 2019 года, в течение трех лет подряд. Подобного не происходило с середины 2000-х годов.

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на текущий год до 3,3% с ожидавшихся в октябре 3,1%, а на 2019 год – до 3,2% с 3%. Об этом говорится в мартовском прогнозе агентства, пишет Прайм.

“Мировой экономический рост находится на подъеме: США, Китай и еврозона будут расти значительно быстрее в 2018 году, чем ожидалось. Темпы роста мировой экономики будут оставаться выше 3% до 2019 года, в течение трех лет подряд, чего не происходило с середины 2000-х годов”, – сообщается в докладе.

Fitch также улучшило оценку экономического роста США в 2018 году и 2019 году на 0,2 п.п. и 0,3 п.п. соответственно. Темпы роста ВВП страны, как ожидается, составят 2,7% в текущем году, а в следующем – 2,5%.

“Недавние изменения в бюджетной политике также обеспечат значительный рост экономики в ближайшем будущем. … Fitch пересмотрело прогноз роста ВВП на 2018 год до 2,7% с 2,5% и на 2019 год до 2,5% с 2,2%. Улучшение прогноза по экономическому росту и вероятность снижения безработицы ниже 4% дает ФРС большую уверенность в нормализации монетарной политики. Fitch ожидает, что ФРС повысит ставки семь раз до конца следующего года”, – следует из доклада.